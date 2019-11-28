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≡ Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37405
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возвращаясь к вопросу о безответственности и расточительстве местного акимата, всплывают небезынтересные факты деятельности городской администрации.
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§ kbkz1980
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4488
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.11.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Кому интересно, ответы уже давал.

Выходит у людей были вопросы.
А может сочли мутноватость в вашей работе?
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* Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или вы неподумали и начали кому-то что-то объяснять?)

Я не подумал, вступив в бессмысленны и ненужный диалог, вообще не относящийся к теме.

Цитата:
abaika95:
не "мания преследования"?)

Не то что бы уверен, а просто знаю. Это не предположения, а факты... Ну и опять же, это всё является предметом расследования уголовных дел.

Цитата:
kbkz1980:
А может сочли мутноватость в вашей работе?

Кому надо - и без повода сочтут. А другие, практика показывает, и сами выдумают что надо. То вы про правовую сторону вопроса, то про какую-то мутность в догадках и предположениях. Уж определились бы, с какой точки задавали тот вопрос, так как с правовой я ответил (а суд аргументировал тогда просто: выкинув просрочку, поставил под угрозу жизнь и здоровье третьих лиц. Так и написали. А что отходы туда и выкидываются - никто не заморачивался. Каких людей здоровье поставил под угрозу, не уточнили, бомжей наверное. Ну и забойный аргумент привели - не отправил всё в СЭС, освободил от ответственности предпринимательницу-хозяйку магазина за реализацию просрочки - а я и не обязан ни на кого отправлять что-либо куда-либо, и в СЭС, это исключительно право, а не обязанность, что прямо в законе предусмотрено).

В общем, дальше общаюсь только по теме и участвовать в её забалтывании больше не буду. Так что это без меня 8-)
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§ kbkz1980
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4488
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.11.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Каких людей здоровье поставил под угрозу, не уточнили, бомжей наверное

А бомжи по вашему не люди?
У одних фарш 2-3 летней давности(как вы писали)изьяли и выкинули в помойку,не подумав чё бомжи сьедят?
Жесть!!!
Правозащитник вы наш,капнуть,может ещё нюансы вашей работы откроются?
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§ maxsaf
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Вам стишок мой понравился во флуде? ;-)
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§ abaika95
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2039
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Правозащитник вы наш,капнуть,может ещё нюансы вашей работы откроются?//




В мире все должно быть ровно) есть коррупционеры в Рудном, против них появился Сталкер, который берет понемногу вверх над этой ситуацией) теперь по логике против него должен появится крутой юрист который "разобьёт" Сталкера и все его дела) Мы тут все айтишники,электрики,пенсионеры,психологи,журналисты просто уши развесили перед юридической грамотностью и большими умными постами одного человека) а сейчас кто разбирается в этой казуистика покруче придет и в итоге окажется что все мы как те "бомжи" и просроченный фарш останемся....
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§ midzhe
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
midzhe


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 30.11.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЦИТАТА: СТАЛКЕР:

В общем, дальше общаюсь только по теме и участвовать в её забалтывании больше не буду. Так что это без меня 8-)

Коленька узбагойся) одно из последствий мусирования тем которые вы предлагаете в рубрику "народных новостей" это отвечать на вопросы пользователей.

Так что будьте добры излагайте 😀

Бомжи не люди значит, мдее эдакий юрист Коля однобойкий. А инвалиды? Как вы к ним относитесь? Или ваши оппоненты только работники госорганизаций организаций ?
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§ elektron
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4068
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.11.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
midzhe:
Бомжи не люди значит

Об это пока что, кроме вас никто и не утверждал подобное, если утверждаете? Могу поспорить.
Как и про Цитата:
midzhe:
А инвалиды?

К чему и куда всё ведём?

[Исправлено: elektron, 30.11.2019 - 11:57]
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* Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 30.11.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
К чему и куда всё ведём?

А это обыкновенное забалтывание темы всего лишь. Сами что-то придумали, сами ответили про бомжей, сами объясняют, где я не прав был...)))))) А вроде бы по-русски излагал - кто люди, кто нелюди, даже и вопрос не поднимал . Если пищевые отходы положено выбрасывать в баки, значит, они туда и должны выбрасываться, а кто от туда ест, ну вот правда, не моего ума дело - кто хочет, тот и ест. Страна же свободная))))))) Так что пусть лучше свой морфологический состав отходов все изучают, вдруг тоже что выкинут и не подумают о том, кто же это будет есть! :lol: :lol:
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§ maxsaf
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4448
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
midzhe:
Коленька узбагойся)

Цитата:
Сталкер:

Вы явно давно знакомы и хорошо друг друга знаете. ))
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* Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 30.11.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы явно давно знакомы и хорошо друг друга знаете. ))

Без понятия. Так-то меня многие знают.

Цитата:
midzhe:
это отвечать на вопросы пользователей.

По теме. Ну не про отходы же.

Для справки (чтоб не возвращаться к этому вопросу с бомжами и прочим в других темах).

В соответствии с п.79 ст.1 Экологического Кодекса РК, отходы потребления - остатки продуктов, изделий и иных веществ, образовавшихся в процессе их потребления или эксплуатации, а также товары (продукция), утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Таким образом, любой товар, который утратил полностью или частично исходные потребительские свойства, по определению, это уже отходы потребления.

Согласно п.1 ст.32 Закона "О защите прав потребителей", на товары, потребительские свойства которых со временем могут ухудшаться, изготовитель обязан устанавливать срок годности и (или) срок хранения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

Следовательно, истечение сроков годности и (или хранения) указывает на полную или частичную утрату исходных потребительских свойств товара.

При этом в силу п.3 ст.32 Закона "О защите прав потребителей", реализация товара по истечении установленного срока годности и (или) срока хранения, а также товара, на который должны быть установлены срок годности и (или) срок хранения, но они не установлены, запрещается.

Согласно ч.1 ст.283 Экологического Кодекса, физические и юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы производства и потребления, являются их собственниками и несут ответственность за безопасное обращение с отходами с момента их образования, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или договором, определяющим условия обращения с отходами.

При этом в силу ч.4 той же статьи, собственник отходов должен пользоваться централизованной системой сбора отходов или услугами субъектов, выполняющих операции по сбору, утилизации, переработке, хранению, размещению или удалению отходов, либо обязан самостоятельно осуществлять операции по размещению и удалению отходов.

На территории г.Рудного услуги по сбору, утилизации, переработке, хранению, размещению или удалению отходов оказывает ТОО "Рудный-Ажар-2006", фактически же по транспортировке к полигону ТОО "Рудный-Абат-2006" для захоронения и утилизации.

Согласно Закону Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 156-VІ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности", запрет на захоронение пищевых отходов на полигонах начинает действовать с 1 января 2021 года (опять таки - это будет запрет на захоронение на полигонах, выбрасывать всё это можно на помойку и потом).

И никто не обязан думать о том, кто питается с этих баков отходами производства и потребления (пищевыми отходами), кроме тех, кто, собственно, питается и государства. То бишь, все вопросы к законодателю, пока он не запретил выкидывать пищевые отходы в мусорные баки - это делать можно. И выбросив что-либо, полагаю, никто не может быть обвинён в том, что он поставил чью то жизнь или здоровье под угрозу (меня именно в этом и обвинили). Это же бред какой-то...

К слову, в супермаркетах у нас в некоторых городах и в России - выкидывают отходы в баки, причём там уже желающие ждут... Так что тут нет никакого криминала, и не было. А чего? Давайте всех судить))) А надумать можно всё что угодно, и обвинить, в чём угодно и кого угодно, когда есть таковое желание (заказ), благо, наша система правосудия это делать позволяет...
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* Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 30.11.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
maxsaf

Кстати, про //Вы явно давно знакомы// сомневаюсь и уж маловероятно, что //хорошо друг друга знаем//.

Иначе бы человек не написал //Или ваши оппоненты только работники госорганизаций?//, поскольку кто более или менее знает, чем всё это время занимаюсь, не выдаст это //только работники госорганизаций//.
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