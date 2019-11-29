alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #6635





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6277

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:56 //массаж 45 евро, считаю не уместно.//

Сын две недели назад вернулся, море, природа говорят супер.

да я и сам видел .

С Хайнаня, сеанс иглотерапии 16д,

Иглотерапии с шашками полыни 20,

Мануальная терапия 15д,

Иглонож 400 за курс.

Кроме последнего он все делал.

Так там тоже все в два раза дороже чем на континенте внутри страны.

И еда, и все остальное.

И цены за экскурсии,шоу такие же, как скажем

В Турции, 40-50



[Исправлено: alex_60, 30.11.2019 - 12:30]