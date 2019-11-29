/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37405
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Награждение лауреатов, которые в этом году попали в «Золотую книги молодежи» Костанайской области, прошло сегодня, 29 ноября, в новом зале Jastar Saraiy. Церемония началась с гимна и поздравительного слова главы региона.
Читать новость

§ alex_60
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6277
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да скажут, "эти" подарили городу.
Брехня. Эти дарят, те их отмазвают.
Профайл

§ Kairat stayer
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1536
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Квартиру не по статусу архимед подарил, сам купил? Из своей за? Откуда квартира, из воздуха.


Как всегда, в каждой ветке узко мыслишь, в основном не вникаешь в суть. Призёры чемпионатов мира заслуживают приобретения жилья за счёт бюджета, стимулом является для дальнейших тренировок и выступления на соревнованиях. Люди тренируются где созданы условия, возьми для примера недавно за хоккейную команду детей речь вели в г.Рудном, часть-же уехали в Россию, потому что там не были созданы условия. Значит Тамерлана Шадукаева всё устраивает, созданы условия для тренировок и.т.д. он-же доморощенный и на историческую Родину не уехал, там тренера неплохие. С уважением вспоминаю известного борца Альберта Саритова, бронзового призёра Рио в 2016 году до 97 кг. тогда за Румынию выступал, ранее за Россию выступал в Лондон 2012 г. не отобрался до 84 кг. хотя в 2011 на чемпионате мира был третьим.

Профессиональные спортсмены тренируются где созданы условия, в том числе жильё, стипендия и.т.д. Тот-же азербайджанец штангист Рахимов Нижат выиграл у себя на Родине Юношескую Олимпиаду-2010 и взял серебро молодежного первенства мира-2013, но с 2014 года переехал в Казахстан и в Рио выиграл Олимпиаду. В своё время штангистки С.Подобедова из России, М.Манеза и З.Чиншанло из Китая переехали, у нас создали условия, хорошо выступили в Лондоне 2012 году, правда в последующем их изобличили в применении допинга и дисквалифицировали.

[Исправлено: Kairat stayer, 30.11.2019 - 17:26]
Профайл

§ kbkz1980
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4488
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.11.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В своё время лыжники хорошо выступали, в сборной СССР достаточное количество наших ребят было

Вы правы,начиная с Гаранина И.И.
Турчин,Тарасов,Ткаченко,Королёв и другие были в сборной с хорошими результатами.

Цитата:
CrazyBeaver:
Интересно, а чем этот борец, лучше того же гиревика Друца Никиты, который в этом году выиграл в 16 лет

С уважением отношусь ко всем спортсменам.
Но в 16 лет квартиру рановато,будет стимул для дальнейших достяжений.
Профайл

§ Kairat stayer
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1536
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Турчин,


Леонид Турчин-чемпион мира и СССР, с одного посёлка мы - Тимофеевцы, Семиозёрный район ныне Аулиекольский, всего на год старше меня был, к сожалению умер, царствие ему Небесное.
Профайл

§ kbkz1980
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4488
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.11.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да в 2010 году его не стало.
Непростая судьба была.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 115
Пользователей: 3
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх