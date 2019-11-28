Скудоумным и бесчеловечным можно назвать решение об обрезке всех нижних веток на всех деревьях по проспекту Абая:



На запрос НГ, акимат признал ошибку:

Цитата: - Обрезка деревьев в городе Костанае является неотъемлемой частью уходных работ за зелеными насаждениями,- ответил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костанай Алексей ТАРАСОВ. - Благодарю Вас за неравнодушное отношение к зеленому фонду города Костанай. Надо признать что пристволовая обрезка лиственницы по проспекту Абая на участке от улицы Хакимжанова до улицы Баумана произведена с нарушением. По данному факту было проведено комплексное разбирательство и подрядная организация в лице ТОО «Таза Жол АТ» привлечена к административной ответственности, а также дано поручение впредь таких ошибок не допускать.



Но кому от этого легче... скотчем и проволокой примотать назад не получится.