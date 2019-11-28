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≡ Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возвращаясь к вопросу о безответственности и расточительстве местного акимата, всплывают небезынтересные факты деятельности городской администрации.
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§ kbkz1980
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4485
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.11.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Кому интересно, ответы уже давал.

Выходит у людей были вопросы.
А может сочли мутноватость в вашей работе?
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§ Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 328
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или вы неподумали и начали кому-то что-то объяснять?)

Я не подумал, вступив в бессмысленны и ненужный диалог, вообще не относящийся к теме.

Цитата:
abaika95:
не "мания преследования"?)

Не то что бы уверен, а просто знаю. Это не предположения, а факты... Ну и опять же, это всё является предметом расследования уголовных дел.

Цитата:
kbkz1980:
А может сочли мутноватость в вашей работе?

Кому надо - и без повода сочтут. А другие, практика показывает, и сами выдумают что надо. То вы про правовую сторону вопроса, то про какую-то мутность в догадках и предположениях. Уж определились бы, с какой точки задавали тот вопрос, так как с правовой я ответил (а суд аргументировал тогда просто: выкинув просрочку, поставил под угрозу жизнь и здоровье третьих лиц. Так и написали. А что отходы туда и выкидываются - никто не заморачивался. Каких людей здоровье поставил под угрозу, не уточнили, бомжей наверное. Ну и забойный аргумент привели - не отправил всё в СЭС, освободил от ответственности предпринимательницу-хозяйку магазина за реализацию просрочки - а я и не обязан ни на кого отправлять что-либо куда-либо, и в СЭС, это исключительно право, а не обязанность, что прямо в законе предусмотрено).

В общем, дальше общаюсь только по теме и участвовать в её забалтывании больше не буду. Так что это без меня 8-)
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§ kbkz1980
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4485
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.11.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Каких людей здоровье поставил под угрозу, не уточнили, бомжей наверное

А бомжи по вашему не люди?
У одних фарш 2-3 летней давности(как вы писали)изьяли и выкинули в помойку,не подумав чё бомжи сьедят?
Жесть!!!
Правозащитник вы наш,капнуть,может ещё нюансы вашей работы откроются?
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§ maxsaf
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4446
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Вам стишок мой понравился во флуде? ;-)
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§ abaika95
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2039
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Правозащитник вы наш,капнуть,может ещё нюансы вашей работы откроются?//




В мире все должно быть ровно) есть коррупционеры в Рудном, против них появился Сталкер, который берет понемногу вверх над этой ситуацией) теперь по логике против него должен появится крутой юрист который "разобьёт" Сталкера и все его дела) Мы тут все айтишники,электрики,пенсионеры,психологи,журналисты просто уши развесили перед юридической грамотностью и большими умными постами одного человека) а сейчас кто разбирается в этой казуистика покруче придет и в итоге окажется что все мы как те "бомжи" и просроченный фарш останемся....
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§ midzhe
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
midzhe


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 30.11.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЦИТАТА: СТАЛКЕР:

В общем, дальше общаюсь только по теме и участвовать в её забалтывании больше не буду. Так что это без меня 8-)

Коленька узбагойся) одно из последствий мусирования тем которые вы предлагаете в рубрику "народных новостей" это отвечать на вопросы пользователей.

Так что будьте добры излагайте 😀

Бомжи не люди значит, мдее эдакий юрист Коля однобойкий. А инвалиды? Как вы к ним относитесь? Или ваши оппоненты только работники госорганизаций организаций ?
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