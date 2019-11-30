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§ NG.kz
Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за коррупцию
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37404
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции в Атибайе экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца.
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§ ACROS
Re: Экс-президента Бразилии приговорили к 17 годам тюрьмы за...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 30.11.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не устаю удивляться нашей страной. Два руководителя государства; две коровы у каждого жителя страны - под землей несметные богатства, народу мало, все должно хватить: а живем( основная масса)хуже некоторых африканских стран !! Может по ешё одной корове дать или третьего руководителя назначить ??
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