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≡ Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37403
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил "НГ" заведующий сектором по работе со стабилизационным фондом АО "СПК Тобол" Азат КУРКЕМБАЕВ, общий объём продукции для ярмарки из стабилизационного фонда составит 40 тонн. Рекомендуемые цены - здесь.
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§ elektron
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4063
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.11.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Во всех курортных зонах цены на все всегда выше на порядок .В том числе и на услуги.

Я в принципе о другом. Ну да ладно. и тут поясню. ;-)
Не во всех, на Канарах например дешевле чем в германии.
А в Египте уже с Аэропорта, стоят с протянутой рукой. И просить за не профессиональный получасовой
массаж 45 евро, считаю не уместно. Когда ЗП у них 100-150 евро в месяц.
Такси с отеля туда обратно, 8-10-ть евро. А возьмёшь на дороге стоящих, и в 20-30-ть то же расстояние обойдётся.
Теряют соизмеримость.
;-)
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§ alex_60
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Теряют соизмеримость.

В Египте такое да, есть.
Ну, простить и забыть.
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§ юля елиссева
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 30.11.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ярмарка в разгаре, а где репортаж с ярмарки? Где фото 112-го с "ляжкой самки конины" на плече?
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§ alex_60
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Где фото 112-го с "ляжкой самки конины" на плече?


фото не нашел. но почитать тут можно.
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=454560&topic_id=17619&forumid=2#454560
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=455063&topic_id=21803&forumid=1#455063
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* Добринцофф
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6829
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.11.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В Египте когда массаж предлагают, поясняю: Не спасибо, в германии дешевле и качественнее (один раз поддался на их провокации, думал лопатку вывернут). Смотрят как суслики сначала, потом поясняю. Предложи цену в 5-ть или даже 10-ть раз ниже, приду на все десять сеансов.

Это правда немцев я на массаже не встречал,они экономные каждую копейку считают.
Зато наши отрываются по полной программе особенно девки ,в салон зайдёшь кругом русская речь,лежат кто в целофане завёрнутый,у кого маска на лице,кстати салон с утра до вечера полный,без работы не сидят,значит ценник устраивает.
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§ elektron
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4063
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.11.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
кстати салон с утра до вечера полный,без работы не сидят,значит ценник устраивает.

Ну мир не без "добрых" людей :lol: Пусть к нам приезжают. получат направленный на что то конкретно профессиональный массаж, дешевле. А вообще в отпуск я отдыхать еду, а не на массаж. Мне пиво приносят, это стоит того. ;-)
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