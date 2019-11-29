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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Поклонник мой.

Да я давно понял.
Кстати в 22.40 по Москве.
У нас в около двух ночи.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Витаоик, сгласен//
Бывает,Дракон, кончай бухать.

[Исправлено: alex_60, 30.11.2019 - 05:13]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 05:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Победил.
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4484
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.11.19 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дольше ждать пришлось
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//массаж 45 евро, считаю не уместно.//
Сын две недели назад вернулся, море, природа говорят супер.
да я и сам видел .
С Хайнаня, сеанс иглотерапии 16д,
Иглотерапии с шашками полыни 20,
Мануальная терапия 15д,
Иглонож 400 за курс.
Кроме последнего он все делал.
Так там тоже все в два раза дороже чем на континенте внутри страны.
И еда, и все остальное.
И цены за экскурсии,шоу такие же, как скажем
В Турции, 40-50

[Исправлено: alex_60, 30.11.2019 - 12:30]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4063
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.11.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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