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≡ «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37403
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Награждение лауреатов, которые в этом году попали в «Золотую книги молодежи» Костанайской области, прошло сегодня, 29 ноября, в новом зале Jastar Saraiy. Церемония началась с гимна и поздравительного слова главы региона.
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§ alex_60
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
alex_60


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Сообщений: 6275
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да скажут, "эти" подарили городу.
Брехня. Эти дарят, те их отмазвают.
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