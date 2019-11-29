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≡ «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37403
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Награждение лауреатов, которые в этом году попали в «Золотую книги молодежи» Костанайской области, прошло сегодня, 29 ноября, в новом зале Jastar Saraiy. Церемония началась с гимна и поздравительного слова главы региона.
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§ Coopidon
Re: «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили...
Coopidon


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Сообщений: 328
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.11.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Греко-римского борца 

Удивлён!
Не знал, что в Костанае, такие есть.
:-o
Цитата:
- У нас в Мендыкаринском районе есть список, по которому просят на газеты подписываться. Я говорю: "Хочу на «Нашу Газету»!", а мне отвечают: "А ее нет в списке!"

Не порядок, однако!
Почему НГ нету в списках?
Надобно внести...
8-)
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§ Kairat stayer
Re: «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Удивлён! Не знал, что в Костанае, такие есть.


В 2016 году он выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 74 кг. среди юниоров на турнире, который прошел в Маконе (Франция).

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=23477
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§ CrazyBeaver
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 30.11.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а чем этот борец, лучше того же гиревика Друца Никиты, который в этом году выиграл в 16 лет ЧМ среди мужчин и снял мировой рекорд. А МСМК стал в 14 лет если не ошибаюсь. И еще много других спортсменов. Наверное потому, что начальник облспорта борец? По каким критериям он выбирался? Квартиру дают только олимпийским призером, насколько я знаю. Парень-донор молодец, мужества не занимать! Я бы лично вряд-ли на такое пошел. Остальные номинации какие-то натянутые в основной массе.

[Исправлено: CrazyBeaver, 30.11.2019 - 10:05]
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§ Kairat stayer
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Интересно, а чем этот борец, лучше того же гиревика Друца Никиты, который в этом году выиграл в 16 лет ЧМ среди мужчин и снял мировой рекорд. А МСМК стал в 14 лет если не ошибаюсь.


Греко римская борьба - олимпийски вид спорта, там конкуренция очень большая, более 120 странах мира занимаются. Гиревой спорт культивируется в отдельных странах и не олимпийски вид спорта. Цитата:
CrazyBeaver:
Квартиру дают только олимпийским призером, насколько я знаю.


Жильё заслужил, призёр чемпионата мира по греко римской борьбе высокое достижение. Нужно упорно тренироваться далее, успехов ему в спортивной карьере!
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§ Kairat stayer
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Квартиру дают только олимпийским призером, насколько я знаю.


Конькобежец Денис Кузин в 2013 году выиграл чемпионат мира и получил ключи от квартиры.
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§ Kairat stayer
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Квартиру дают только олимпийским призером, насколько я знаю


Конькобежец Роман Креч в г. Петропавловске получил ключи от двухкомнатной квартиры, он на Олимпиаде в Сочи занял седьмое место.
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§ alex_60
Re: «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
чемпионат мира

Цитата:
Kairat stayer:
на Олимпиаде

Чемпион мира, олимпиада
Не путай. Здесь бронзы ЧМ.
Молодец конечно, но наградили не по статусу. Перебор.
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§ Vit
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8626
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.11.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Квартиры щас дают всем. В городе легко можно оформить. Даже если ты ИП. Где надо поплакал с умом, тебе и АСП и квартиру дадут. Нужен тут талант. В деревне сложней. Вот в камысты если будешь плакать, дом не кто не даст. А будешь работать, будет и дом и машина и деньги.
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§ Kairat stayer
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Чемпион мира, олимпиада Не путай. Здесь бронзы ЧМ. Молодец конечно, но наградили не по статусу. Перебор.


Всё нормально, он ранее три года тому назад чемпионом мира по юниорам был. Не затерялся, прогрессирует и есть возможности куда расти. Если по взрослым выступает, тогда возможно может и получить лицензию на Олимпиаду. Некоторые страны вообще там могут не участвовать, из-за применения допинга отдельными лицами, это-же не даст возможность чистым спортсменам участвовать на Олимпийских играх. На днях знаменитый хоккеист Вечеслая Фетисов возмущался, что опозорились на весь мир.

Подробнее здесь: https://www.mk.ru/sport/2019/11/26/fetisov-nazval-rossiyu-samoy-opozorivsheysya-stranoy-v-istorii-sporta.html
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§ Kairat stayer
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Чемпион мира, олимпиада Не путай. Здесь бронзы ЧМ.


Как раз сам путаешь, выше-же указал, что за седьмое место на Олимпиаде дали квартиру. А призёрам ещё и премии солидные дают от 75 до 250 тысяч долларов.
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§ Kairat stayer
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Квартиры щас дают всем. В городе легко можно оформить. Даже если ты ИП. Где надо поплакал с умом, тебе и АСП и квартиру дадут. Нужен тут талант. В деревне сложней. Вот в камысты если будешь плакать, дом не кто не даст. А будешь работать, будет и дом и машина и деньги.


Тут речь идёт про вручение ключей от квартиры за спортивные достижения.
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§ CrazyBeaver
Re: «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 30.11.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Настолько олимпийский, что вот вот вылетит из программы олимпийских игр, уже в 20 году хотели убрать борьбу, но малость притормозили. А гиревой спорт конкуренция больше чем в грекоримской уже давно. Наши палуаны ушли в КазакшаКурес и Жекпежек,потому что зрелищнее и гонорары с призовыми больше.Раньше в нашей области зазорно было вернуться с ЧМ без золота, настолько упал уровень, что теперь радуемся чуть ли не единственной медали на весь Казахстан.
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§ Kairat stayer
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1534
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
Настолько олимпийский, что вот вот вылетит из программы олимпийских игр, уже в 20 году хотели убрать борьбу, но малость притормозили.


В любом случае Олимпийским видам спорта всегда будут уделять внимание. Цитата:
CrazyBeaver:
А гиревой спорт конкуренция больше чем в грекоримской уже давно. Наши палуаны ушли в КазакшаКурес и Жекпежек,потому что зрелищнее и гонорары с призовыми больше


Тут не соглашусь, у борцов намного больше конкуренции. Но и не умоляю достоинств гиревиков, пусть тренируются, достойные ребята и железные люди, Карпенко Сергеем хорошо знаком.

Цитата:
CrazyBeaver:
Раньше в нашей области зазорно было вернуться с ЧМ без золота, настолько упал уровень, что теперь радуемся чуть ли не единственной медали на весь Казахстан.


В своё время лыжники хорошо выступали, в сборной СССР достаточное количество наших ребят было. Вообще чемпионов мира по Олимпийским видам спорта не очень много из области вышло.
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§ alex_60
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Квартиру не по статусу архимед подарил, сам купил? Из своей за? Откуда квартира, из воздуха.
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