Цитата: alex_60:

Во всех курортных зонах цены на все всегда выше на порядок .В том числе и на услуги.

Я в принципе о другом. Ну да ладно. и тут поясню.

Не во всех, на Канарах например дешевле чем в германии.

А в Египте уже с Аэропорта, стоят с протянутой рукой. И просить за не профессиональный получасовой

массаж 45 евро, считаю не уместно. Когда ЗП у них 100-150 евро в месяц.

Такси с отеля туда обратно, 8-10-ть евро. А возьмёшь на дороге стоящих, и в 20-30-ть то же расстояние обойдётся.

Теряют соизмеримость.

