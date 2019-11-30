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§ NG.kz
В России установили мемориальную плиту казахскому султану
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37403
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мемориальную плиту в честь казахского султана, государственного деятеля начала XVII века Ораз-Мухаммеда Онданулы установили в Ахматовском сельском поселении Касимовского района Рязанской области России.
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§ сайлау курманов
Re: В России установили мемориальную плиту казахскому султану
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3299
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.11.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не уж то родственники там нашлись
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§ Vit
Re: В России установили мемориальную плиту казахскому султану
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8626
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.11.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Скорей всего просто нужно было пошевелиться, что б на родине не забывали про посла. Быть в тренде. Потом в биографии зачтут. Тут. Там то это мероприятие до лампочки.
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