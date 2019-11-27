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≡ Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37403
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил "НГ" заведующий сектором по работе со стабилизационным фондом АО "СПК Тобол" Азат КУРКЕМБАЕВ, общий объём продукции для ярмарки из стабилизационного фонда составит 40 тонн. Рекомендуемые цены - здесь.
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§ elektron
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4061
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.11.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Во всех курортных зонах цены на все всегда выше на порядок .В том числе и на услуги.

Я в принципе о другом. Ну да ладно. и тут поясню. ;-)
Не во всех, на Канарах например дешевле чем в германии.
А в Египте уже с Аэропорта, стоят с протянутой рукой. И просить за не профессиональный получасовой
массаж 45 евро, считаю не уместно. Когда ЗП у них 100-150 евро в месяц.
Такси с отеля туда обратно, 8-10-ть евро. А возьмёшь на дороге стоящих, и в 20-30-ть то же расстояние обойдётся.
Теряют соизмеримость.
;-)
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* alex_60
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6272
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Теряют соизмеримость.

В Египте такое да, есть.
Ну, простить и забыть.
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§ юля елиссева
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 30.11.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ярмарка в разгаре, а где репортаж с ярмарки? Где фото 112-го с "ляжкой самки конины" на плече?
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