Vit Деда Мороза "Нашей Газеты" ждут там, где труднее #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8624

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:56 Фрумчанин, электрон, ты мне деньги перекидыаай а я буду решать кому их давать. Серьёзно. Видишь ли че. Редакция стала в последнее время сентиментальная,как я раньше) , а я это уже прошёл. Они хотят помочь всем. А Я теперь нет, только маленьким детям.



[Исправлено: Vit, 30.11.2019 - 10:57]