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§ NG.kz
Деда Мороза "Нашей Газеты" ждут там, где труднее
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37403
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.11.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Письма новогоднему волшебнику продолжают поступать в редакцию "НГ". Сегодня мы познакомим вас с новой порцией детских желаний. Уже появились и первые помощники Деда Мороза.
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§ Vit
Re: Деда Мороза "Нашей Газеты" ждут там, где труднее
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8624
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.11.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соц работники не хотят посмотреть семью Карины? Чёт тут не хорошее письмо дед морозу.
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* alex_60
Деда Мороза "Нашей Газеты" ждут там, где труднее
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6272
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
форумчанин elektron.
Жму руку, ты молодец просто.

[Исправлено: alex_60, 30.11.2019 - 11:42]
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* alex_60
Re: Деда Мороза "Нашей Газеты" ждут там, где труднее
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6272
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Тоже мутным кажется.
Как ваши дела.
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§ Vit
Деда Мороза "Нашей Газеты" ждут там, где труднее
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8624
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фрумчанин, электрон, ты мне деньги перекидыаай а я буду решать кому их давать. Серьёзно. Видишь ли че. Редакция стала в последнее время сентиментальная,как я раньше) , а я это уже прошёл. Они хотят помочь всем. А Я теперь нет, только маленьким детям.

[Исправлено: Vit, 30.11.2019 - 10:57]
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