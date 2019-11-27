maxsaf Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае #128





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4446

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:04 Цитата: Маркс:

Это не масло

С этим уже разобрались. Выслать не могу, утром ел - шикарное на вкус.

Производительность труда выше - себестоимость ниже.

Маркетинг - думаю все дело в нем, как это работает - не знаю.

Молоко - вот тут мне кажется розница слишком высокая. Могли бы и подешевле, но не мне решать. Думаю, оптовая достаточно низкая, чтобы делать масло.

Возможно еще дело в логистике, с молоком возиться не хотят, проще в масло и по магазинам.

Опять же у производства масла есть побочка, которая тоже продается и компенсирует часть затрат. Просто мысли, на самом деле я не знаю, почему вкусное натуральное масло стоит у нас столько, сколько стоит. Вы же видели на ютубе у Витала, что масло дешевое, а молоко дорогое. Подтверждаю.



[Исправлено: maxsaf, 29.11.2019 - 15:05]