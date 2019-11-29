Цитата: Vit:

Квартиры щас дают всем. В городе легко можно оформить. Даже если ты ИП. Где надо поплакал с умом, тебе и АСП и квартиру дадут. Нужен тут талант. В деревне сложней. Вот в камысты если будешь плакать, дом не кто не даст. А будешь работать, будет и дом и машина и деньги.



Тут речь идёт про вручение ключей от квартиры за спортивные достижения.