CrazyBeaver «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019» #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 135

Регистрация: 27.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:00 Интересно, а чем этот борец, лучше того же гиревика Друца Никиты, который в этом году выиграл в 16 лет ЧМ среди мужчин и снял мировой рекорд. А МСМК стал в 14 лет если не ошибаюсь. И еще много других спортсменов. Наверное потому, что начальник облспорта борец? По каким критериям он выбирался? Квартиру дают только олимпийским призером, насколько я знаю. Парень-донор молодец, мужества не занимать! Я бы лично вряд-ли на такое пошел. Остальные номинации какие-то натянутые в основной массе.



[Исправлено: CrazyBeaver, 30.11.2019 - 10:05]