Victor Yang Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование #16





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12200

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:32 Цитата: Я: Поясняю. Вопрос относился к выражению "приносить пользу". В меру собственной испорченности, посчитал, что так вы назвали взятку Нет, под пользой я подразумевал именно пользу. И частнику, порой, и "бумажка" нужна - для лицензий, разрешений и участия в закупках. И умения также нужны. Если в одном человеке это сочетается, да ещё он пришёл с хорошей базой из вуза - цены ему нет. Карьеру сделать очень даже возможно, если работа нравится. А в гос. учреждениях - с условием что или работа настолько интересна что деньги особо не нужны, или пользоваться служебным положением.