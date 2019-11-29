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≡ Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев на встрече с депутатами Мажилиса Парламента РК отметил, что за последние четыре года цены на продовольственные товары выросли на 37%, на непродовольственные – на 42%.
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§ Я
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 30.11.19 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
роста цены

Раз растет цена , значит есть на что
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