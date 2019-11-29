pro100tak Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия #13





(Полноправные пользователи) Сообщений: 406

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:46 Цитата: Добринцофф:

Ну и что теперь скажете,что не так с Америкой?

сравнение не совсем уместно или совсем не уместно. Там есть и реальное производство, как свое, так и каких-нибудь китайцев или японцев-корейцев, и печатный станок с ФРС. Понятие девальвация доллара (еще и понять по отношению к какой именно на тот момент валюте, когда нет золотого или уже и нефтяного содержания) их волнует преимущественно только в глобальных торгово-промышленных войнах с ЕС или драконами Азии. Причем они заинтересованы в девальвации с опережающим ростом к инфляции - повышает это, видите ли, их покупательскую способность, соответственно, стимулирует ПРОИЗВОДСТВО и продажи. Ну, как бы да, у них доллар упал (обесценился, может, вырос) за 50 лет в 10 раз, ВВП почти в 30 раз, что у нас с нашим тенге и ВВП - не будем вспоминать. Здесь более интересны другие цифры https://www.zakon.kz/4997031-vstrecha-deputatov-mazhilisa-parlamenta.html. (через поиск "Встреча депутатов Мажилиса парламента с руководством НПП РК «Атамекен»"). Сложно сидеть на двух стульях, хотя у нас многие так умудряются. Халык и НПП - что интереснее? Стоит заглянуть сюда https://informburo.kz/stati/na-chto-gosudarstvo-tratit-dengi-iz-nacionalnogo-fonda.html. (здесь надо тоже через поиск "надо что государство тратит деньги из национального фонда"). И о чем же думали или молчали раньше те, кому надо было бы что-то говорить? Присовокупить сюда как стареет наше население или не собираются вернуться в страну 60 тыс. наших студентов из РФ, или ... да много еще или.



[Исправлено: pro100tak, 30.11.2019 - 02:51]



[Исправлено: pro100tak, 30.11.2019 - 03:03]



[Исправлено: pro100tak, 30.11.2019 - 04:51]



[Исправлено: pro100tak, 30.11.2019 - 06:25]