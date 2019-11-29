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§ NG.kz
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Красном Партизане при прокладке водопровода в поселок Кунай повредили газовую трубу, сообщает нам теперь уже наш читатель, а в прошлом фотокорреспондент Николай Соловьев.
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§ drakon
Re: Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17985
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что с Н.Соловьёвым?...
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§ drakon
Re: Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17985
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.11.19 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

при бестраншейной прокладке водопровода под улицей

Это как?... :-o
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§ maxsaf
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4444
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.11.19 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Мы так оптоволокно тянем.
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