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≡ Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Социологические исследования с июня по ноябрь в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 14 регионах Казахстана провел ОФ "Институт равных прав и равных возможностей Казахстана".
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§ drakon
Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17984
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Во всех разводах, виноваты женщины. Точка!)

Витаоик, сгласен с тобой на 100%... :lol:
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§ Козлов я
Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 563
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.11.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* maxsaf
Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4443
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
За - 100 процентов.
Против нет.

Единогласно ))
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§ Coopidon
Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников
Coopidon


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Сообщений: 328
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.11.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чисто три варианта причин развода:
1 Один- не смог, второй не захотел.
2 Оба не смогли.
На и соответственно,
3 Оба не захотели.
Точка.
:lol: :lol: :lol:
А мораль, сей басни:
Если бы молодость- знала, если бы старость- могла!
;-)
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