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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.11.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А я в ответ - вилами.

с граблями на паровоз :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А я в ответ - вилами.

Вилами вроде только Ляшко.по лицензии?

[Исправлено: alex_60, 29.11.2019 - 22:31]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.11.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,сегодня бой Емельяненко- Кокляев ты как думаешь шо будет?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
с граблями на паровоз

Вам бы тоже провериться не мешало.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вилами вроде только Ляшко

Я так то мирный, никого не трогаю, пока меня не тронут.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ну грубо конечно.
Бывший наркоман против (бывшего) алкоголика и насильника.
Кокляев то помощнее выглядит.
Короче посмотрим.
.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4060
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот чёт действительно не пойму, что да чьи разборки.
Давайте жить дружно?! :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я так то мирный, никого не трогаю

Да тут вроде все такие.
Остались.
Кто не соответствовал, читают.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Давайте жить дружно?!

Где ты раньше был?
А ведь нормальное предложение.
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12199
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.19 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
не пойму, что да чьи разборки.

Мадаме скучно - развлекается склоками, на большее не хватает. Но и без перчинки пресно на форуме ;-).

[Исправлено: Victor Yang, 29.11.2019 - 22:44]
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Бывший наркоман против (бывшего) алкоголика и насильника.

Бывших - не бывает... :lol: :-o :oops:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
развлекается склоками, на большее не хватает

Ну вот, только собрались жить дружно.
А Янг опять продолжает.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ты лучше скажи по какому принципу ты рожи выставляешь. Жмёшь походу все подряд.
Никакой логики.

[Исправлено: alex_60, 29.11.2019 - 23:02]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6262
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/Вот оно как - бывает../
Из жизни затычек.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.11.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А Янг опять продолжает.

Поклонник мой. :lol:
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