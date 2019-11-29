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§ NG.kz
Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Социологические исследования с июня по ноябрь в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 14 регионах Казахстана провел ОФ "Институт равных прав и равных возможностей Казахстана".
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§ maxsaf
Re: Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
77,6% респондентов - женщины, 22,4%- мужчины

Ааа... ну тогда все ясно. 8-)
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§ сайлау курманов
Re: Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3297
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.11.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У моих знакомых сноха перебежала к богатому , ну тот кому джип подарили за чертовое колесо. Остальное вы знаете. Не долго пришлось на джипе разъезжать.
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* Victor Yang
Re: Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12199
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что подразумевается под экономическим насилием? Это когда нахлебник не хочет работать и ему не дают денег просто так?
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§ таноми52
Re: Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.11.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это когда нахлебник не хочет работать и ему не дают денег просто так?



Или когда глава семьи запирает продукты на ключ, выдаёт их строго по количеству ртов в семье. а мать-домохозяйка раздета. разута, чтобы не иметь возможности выйти в люди или сбежать?
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§ Fasd
Re: Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства...
Fasd


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Сообщений: 32
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 29.11.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
У моих знакомых сноха перебежала к богатому , ну тот кому джип подарили

Я вот так с девушкой дружил одной это было 10 лет назад где-то ну и потом расстался.Через год смотрю она с ботаником гуляет деревенским и потом замуж за него вышла.Ну и что вы думайте год даже с ним не прожила развелась.Я ее потом встречаю и спрашиваю ну и чем он был лучше меня и вы знаете что она ответила а то что у него машина есть.А машина та старенькая Ауди 80.А то что он сидевший в местах не столь отдаленных да еще алкаш это не важно.Главное у него машина есть.
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* Victor Yang
Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12199
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
а мать-домохозяйка раздета. разута, чтобы не иметь возможности выйти в люди или сбежать?

Что мешает ей перестать быть домохозяйкой, а стать работающим независимым человеком?
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§ таноми52
Re: Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.11.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Что мешает ей перестать быть домохозяйкой, а стать работающим независимым человеком?



Неужели ничего? А детей исключаете? Или думаете муж-"экономист" будет с ними?
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§ maxsaf
Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4442
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

С каких пор дети - мешают?
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* Victor Yang
Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12199
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А детей исключаете?

То есть, имея детей, женщина совершенно перестаёт иметь возможность работать? Большинство как-то справляются и с детьми (половину забот о которых можно и нужно переложить на мужа), и с работой, но некоторые прямо не могут работать.
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§ таноми52
Re: Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.11.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть, имея детей, женщина совершенно перестаёт иметь возможность работать?


Мы с Вами сейчас о чём говорим?
О нормальных семьях или о тех, в которых есть какой-либо вид насилия?
Хорошо, если в городе есть приюты для женщин, пострадавших от бытового насилия. Там женщина, даже с детьми, может проживать, пока не найдёт работу и жильё, не устроит ребёнка в детсад. А если нет приюта и родственников?
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§ таноми52
Re: Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.11.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
А то что он сидевший в местах не столь отдаленных да еще алкаш это не важно.



Ну и "ботаники" нынче пошли! А маргиналы сейчас тоже "наоборот"? Носят очки, не пьют,не курят, могут отжаться только 2 с половиной раза?
Шучу! (А то, может, у Вас, как у некоторых, отсутствует чувство юмора :-)
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§ Маркс
Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.11.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть, имея детей, женщина совершенно перестаёт иметь возможность работать?

Ну это смотря сколько детей и что подразумевается под словом "работать".
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§ Vit
Re: Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8619
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.11.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всех разводах, виноваты женщины. Точка!)
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* alex_60
Сколько казахстанских семей распадаются из-за вмешательства родственников
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6263
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Во всех разводах, виноваты женщины. Точка!)

Опрос начат в 23.07
Закончен в 23.07.
Проголосовавших - один.
За - 100 процентов.
Против нет.
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