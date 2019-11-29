Цитата: Греко-римского борца

Удивлён!

Не знал, что в Костанае, такие есть.



Цитата: - У нас в Мендыкаринском районе есть список, по которому просят на газеты подписываться. Я говорю: "Хочу на «Нашу Газету»!", а мне отвечают: "А ее нет в списке!"

Не порядок, однако!

Почему НГ нету в списках?

Надобно внести...

