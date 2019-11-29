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≡ «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили лауреатов «Золотой книги молодежи-2019»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Награждение лауреатов, которые в этом году попали в «Золотую книги молодежи» Костанайской области, прошло сегодня, 29 ноября, в новом зале Jastar Saraiy. Церемония началась с гимна и поздравительного слова главы региона.
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* Coopidon
Re: «Отдал правую долю печени ребенку» - в Костанае наградили...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.11.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Греко-римского борца 

Удивлён!
Не знал, что в Костанае, такие есть.
:-o
Цитата:
- У нас в Мендыкаринском районе есть список, по которому просят на газеты подписываться. Я говорю: "Хочу на «Нашу Газету»!", а мне отвечают: "А ее нет в списке!"

Не порядок, однако!
Почему НГ нету в списках?
Надобно внести...
8-)
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