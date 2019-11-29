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≡ Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18 учеников госпитализированы, один в реанимации		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18 учеников госпитализированы, один в реанимации
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37401
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 29 ноября, около 8:30, в инфекционное отделение детской областной больницы были доставлены 18 учеников КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат информационных технологий Озат».
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* drakon
Re: Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот оно как - бывает... 8-)
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* drakon
Re: Массовое отравление в школе-лицее "Озат" - 18...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17982
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде продукты - качественные.
Без химии... :-o
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