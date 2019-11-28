Цитата: Сталкер:

И разве это несущественно в контексте того, о чём говорит г-н Искаков?!

Это было бы безусловно существенно в случае существования некоего "серого кардинала" по имени Бауржан

Впрочем достаточно об этом. Есть к Вам вопрос. Вот Вы принимаете живое участие в самых разных делах в части строительства в рамках госзакупок: колесо "оборзения", электроподстанция. А есть ли у Вас вопросы в отношении новой системы освещения ул. Ленина? Просто у меня есть парочка.

Допускается ли использование установленных на ней типов опор для прокладки воздушной линии электропередачи?

Допускается ли установка опоры в месте где линия электропередач меняет своё направление относительно прямолинейного без "укосины" нивелирующей суммарный вектор изгибающих нагрузок? По фундаментам тоже есть вопросы, но с ними мне как раз всё более или менее понятно - "Енбек" на Абая сделал так и прокатило, так зачем платить больше?

То есть вопросы-то возникли сразу, ещё когда фундаменты заливали, но сегодня прошёл по Ленина на пересечении с Горького и там опоры на разделительной полосе прямо так довольно "страшно" накренились.