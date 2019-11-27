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≡ Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 9 из 9«1...789
§ NG.kz
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил "НГ" заведующий сектором по работе со стабилизационным фондом АО "СПК Тобол" Азат КУРКЕМБАЕВ, общий объём продукции для ярмарки из стабилизационного фонда составит 40 тонн. Рекомендуемые цены - здесь.
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* drakon
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17979
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Добринцофф может купить масло (и реально покупает) за 0 тенге в любое время.

Это где он - покупает такое?... :lol: :oops:
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это где он - покупает такое?...

Сам у себя. По акции. Интересно, кто еще так может как он?))
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§ Маркс
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.11.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А че вы доярок сюда не приплели тоже?

Ну смотрите, вполне возможно, что для доярок фирменный молочный магазин тоже проводит акции, но себестоимость молока и масла от акций не зависит. А вот количество масла, получаемого из молока, напрямую зависит от количества последнего. Поэтому, когда масло стоит меньше молока, у любого нормального человека возникает вопрос - почему? Вы долго юлили и наконец признали, что это такая "постоянная" акция. В ответ Вам привели другую постоянную акцию в магазине нашего форумчанина. Но изначально рассматривались не акционные цены, а реальные, за которыми не надо бегать по всей Канаде, изнашивая последнюю пару ботинок.
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Но изначально рассматривались не акционные цены, а реальные, за которыми не надо бегать по всей Канаде, изнашивая последнюю пару ботинок.

Я понятия не имею, что там и кем изначально рассматривалось. Я лишь сказал как у нас, в плане цены. У меня лично так. Пусть Добринцофф скажет как у него, пусть доярки тоже скажут.
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
а реальные, за которыми не надо бегать по всей Канаде, изнашивая последнюю пару ботинок.

Вы так и не поняли? Бегать никуда не надо. Акционные цены и есть реальные. Доступные всегда, потому что акции другие. И не только для меня или доярок. Для всех.
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§ Я
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 29.11.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
объективно,

Наши продавцы тоже стали применять зависимость цены от остатка срока годности
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§ Маркс
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.11.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы так и не поняли? Бегать никуда не надо. Акционные цены и есть реальные. Доступные всегда, потому что акции другие. И не только для меня или доярок. Для всех.

Если это постоянная цена на масло, то это может означать:
1. Это не масло.
2. Канадцы придумали новую технологию, по которой это масло из молока получают в пропорции 1:1.
3. Это масло является побочным продуктом производства чего-то более ценного.
4. Это масло продают в другие страны по более высоким ценам, снижая цены у себя (маловероятно).
5. Это масло делают в нечеловеческих условиях африканские рабы.
6. Незаконное использование магии в Канаде.
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Наши продавцы тоже стали применять зависимость цены от остатка срока годности

А наши нет. По сроку годности там совсем другие акции, этикетки и цены. Я говорил пока только про маркетинговые акции. Просрочкой не увлекаюсь, но на нее цена 25% от первоначальной и время акции очень ограничено, день-два. Этикетки все перечеркнуты, штрих кода нет, поверх него новый штрих код наклеен, и новые этикетки прям кричат - просрочка. Перепутать невозможно.
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это не масло

С этим уже разобрались. Выслать не могу, утром ел - шикарное на вкус.
Производительность труда выше - себестоимость ниже.
Маркетинг - думаю все дело в нем, как это работает - не знаю.
Молоко - вот тут мне кажется розница слишком высокая. Могли бы и подешевле, но не мне решать. Думаю, оптовая достаточно низкая, чтобы делать масло.
Возможно еще дело в логистике, с молоком возиться не хотят, проще в масло и по магазинам.
Опять же у производства масла есть побочка, которая тоже продается и компенсирует часть затрат. Просто мысли, на самом деле я не знаю, почему вкусное натуральное масло стоит у нас столько, сколько стоит. Вы же видели на ютубе у Витала, что масло дешевое, а молоко дорогое. Подтверждаю.

[Исправлено: maxsaf, 29.11.2019 - 15:05]
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§ Маркс
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.11.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Выслать не могу, утром ел - шикарное на вкус.

На вкус и цвет, Вы же знаете, товарищей нет даже в Канаде. К тому же самый вкусный вкус дают именно вкусовые добавки, а не натуральность продукта. А все самое вредное и есть самое вкусное. Натуральные, экологически чистые продукты стоят очень дорого, потому что производить их все труднее и труднее. Капиталисты уже выпустили из ящика Пандоры столько сущностей, загрязняющих природу, что человечеству остается только приспосабливаться к изменениям, вернуть назад чистую планету уже не получится ... никогда.
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* alex_60
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6246
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, сливочное масло делают из сливок.
Но тут как.
//Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.//
Так вот этот крупный и мелкий.
Козочки, верблюдицы, лошади...
В арабских странах наверное сливочное масло делают их молока верблюдец к примеру.
Почему не пишут сливки то чьи пошли на масло. Это ведь и на цене отражается.
Т.е. Надо сравнивать масло из сливок одной породы животных.

[Исправлено: alex_60, 29.11.2019 - 21:28]
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За масло из молока, отличного от коровьего, скорее всего прийдется выложить втридорога
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* elektron
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4056
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Маркс, просто на западе подход другой, добавки обязательны в перечне быть перечислены.
А ценообразование, тоже много не скажу. Просто Концерны массово приобретают, потому на масло и цена ниже.
А молоко розничное, значительно выше. Тут менталитет и подход другой.
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