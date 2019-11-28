Цитата: abaika95:

Или вы неподумали и начали кому-то что-то объяснять?)

Я не подумал, вступив в бессмысленны и ненужный диалог, вообще не относящийся к теме.



Цитата: abaika95:

не "мания преследования"?)

Не то что бы уверен, а просто знаю. Это не предположения, а факты... Ну и опять же, это всё является предметом расследования уголовных дел.



Цитата: kbkz1980:

А может сочли мутноватость в вашей работе?

Кому надо - и без повода сочтут. А другие, практика показывает, и сами выдумают что надо. То вы про правовую сторону вопроса, то про какую-то мутность в догадках и предположениях. Уж определились бы, с какой точки задавали тот вопрос, так как с правовой я ответил (а суд аргументировал тогда просто: выкинув просрочку, поставил под угрозу жизнь и здоровье третьих лиц. Так и написали. А что отходы туда и выкидываются - никто не заморачивался. Каких людей здоровье поставил под угрозу, не уточнили, бомжей наверное. Ну и забойный аргумент привели - не отправил всё в СЭС, освободил от ответственности предпринимательницу-хозяйку магазина за реализацию просрочки - а я и не обязан ни на кого отправлять что-либо куда-либо, и в СЭС, это исключительно право, а не обязанность, что прямо в законе предусмотрено).



В общем, дальше общаюсь только по теме и участвовать в её забалтывании больше не буду. Так что это без меня