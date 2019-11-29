/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Российской Федерации обучается 74 тыс. студентов из Казахстана, но после окончания учебы вернется на родину лишь пятая часть - менее 15 тыс., заявил директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев.
Читать новость

* elektron
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4056
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Где ценят диплом а умения нафиг не нужны?

А что, таких мест уже не осталось? Ну от того тогда, наверное и имеем то что есть. :lol: 8-)
Профайл

§ Victor Yang
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.11.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я: Поясняю. Вопрос относился к выражению "приносить пользу". В меру собственной испорченности, посчитал, что так вы назвали взятку
Нет, под пользой я подразумевал именно пользу. И частнику, порой, и "бумажка" нужна - для лицензий, разрешений и участия в закупках. И умения также нужны. Если в одном человеке это сочетается, да ещё он пришёл с хорошей базой из вуза - цены ему нет. Карьеру сделать очень даже возможно, если работа нравится. А в гос. учреждениях - с условием что или работа настолько интересна что деньги особо не нужны, или пользоваться служебным положением.
Профайл

* maxsaf
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А где по другому?) Где ценят диплом а умения нафиг не нужны?

Секундочку, а разве это не ваш случай? :lol: ;-) :lol:
Профайл

* abaika95
Какая часть студентов вернется после учебы в Казахстан из России – исследование
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2039
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Секундочку, а разве это не ваш случай?//




Бугагага) Канадский троллинг такой кленовый)
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: elektron, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 4
Всего: 156

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх