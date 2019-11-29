ACROS Re: Теперь аким, подчиненный которого попался на коррупции,... #2





(Пользователи) Сообщений: 25

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 21:12 Я думаю, что это завуалированный механизм для снятия с должностей "несвоих" и назначение "своих" людей. В Казахстане просто так НИЧЕГО не ДЕЛАЕТСЯ. Пока существуют бесмертные МАКЕ, САКЕ и БАКЕ - законы это простая фикция или это законы для остального пипла. Возьмем государственную национальную компанию "КТЖ": сменилось высшее руководство, пришли новые управленцы и они открытым текстом сказали всем остальным: увольняйтесь по собственному желанию, вы все люди прежнего руководства, мы будем ставить "своих" людей. А. как же законы о труде и прочие законодательные акты: "а, мы чихать хотели на ваши законы".Не зря Назарбаев спрашивал Шукеева: " ты что кого то боишься? если тебя не слушают, скажи мне". В Казахстане ВСЁ и ВСЯ решают ТРИ человека, Токаев в их число не входит.