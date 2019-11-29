/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Теперь аким, подчиненный которого попался на коррупции, должен подать в отставку - закон об ответственности руководителей разъяснили в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Теперь аким, подчиненный которого попался на коррупции, должен подать в отставку - закон об ответственности руководителей разъяснили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37399
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Костанайской области Данияр СМАГУЛОВ сегодня, 29 ноября, провёл брифинг по разъяснению подписанных днём ранее Токаевым поправок в закон, регулирующий вопросы государственной службы и противодействия коррупции.
Читать новость

§ yudjin
Re: Теперь аким, подчиненный которого попался на коррупции,...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6246
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.11.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для акима области прямыми подчинёнными считаются его заместители, руководитель аппарата, акимы района. Заместитель акима области несёт

Почему-то про акимов городов ничего не сказано? как с ними дела будут обстоять?
Ну-с, теперь ждём-с первую попавшуюся рыбу...
Но боюсь, что рука руку моет... скрывать будут тщательней.
Профайл

§ ACROS
Re: Теперь аким, подчиненный которого попался на коррупции,...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.11.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю, что это завуалированный механизм для снятия с должностей "несвоих" и назначение "своих" людей. В Казахстане просто так НИЧЕГО не ДЕЛАЕТСЯ. Пока существуют бесмертные МАКЕ, САКЕ и БАКЕ - законы это простая фикция или это законы для остального пипла. Возьмем государственную национальную компанию "КТЖ": сменилось высшее руководство, пришли новые управленцы и они открытым текстом сказали всем остальным: увольняйтесь по собственному желанию, вы все люди прежнего руководства, мы будем ставить "своих" людей. А. как же законы о труде и прочие законодательные акты: "а, мы чихать хотели на ваши законы".Не зря Назарбаев спрашивал Шукеева: " ты что кого то боишься? если тебя не слушают, скажи мне". В Казахстане ВСЁ и ВСЯ решают ТРИ человека, Токаев в их число не входит.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: elektron, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 146
Пользователей: 6
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх