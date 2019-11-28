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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астана сравняла. Один один.
С МЮ.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё один забили.
Астана-МЮ 2:1 второй тайм.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сигурьонссон мог забивать третий, но пробил рядом со штангой
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все. Астана - Манчестер Юнайтед
2-1.и хоть бы что ни говорили, третий или какой состав прилетел
Супер. Историческая победа.
Это сказка, это фантастика.

[Исправлено: alex_60, 28.11.2019 - 23:47]
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.11.19 - 08:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
И разве это несущественно в контексте того, о чём говорит г-н Искаков?!

Это было бы безусловно существенно в случае существования некоего "серого кардинала" по имени Бауржан :-)
Впрочем достаточно об этом. Есть к Вам вопрос. Вот Вы принимаете живое участие в самых разных делах в части строительства в рамках госзакупок: колесо "оборзения", электроподстанция. А есть ли у Вас вопросы в отношении новой системы освещения ул. Ленина? Просто у меня есть парочка.
Допускается ли использование установленных на ней типов опор для прокладки воздушной линии электропередачи?
Допускается ли установка опоры в месте где линия электропередач меняет своё направление относительно прямолинейного без "укосины" нивелирующей суммарный вектор изгибающих нагрузок? По фундаментам тоже есть вопросы, но с ними мне как раз всё более или менее понятно - "Енбек" на Абая сделал так и прокатило, так зачем платить больше? :-)
То есть вопросы-то возникли сразу, ещё когда фундаменты заливали, но сегодня прошёл по Ленина на пересечении с Горького и там опоры на разделительной полосе прямо так довольно "страшно" накренились.
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§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 328
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.11.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А есть ли у Вас вопросы в отношении новой системы освещения ул. Ленина?

Да. Аналогичные вопросы недавно возникли. После того, как посмотрел документы по аналогичному строительству по Абая в Костанае.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2039
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедный Макс до 3 ночи сидит отбивается от маслолюбителей) сейчас поспит чуток,и в 8 утра снова в бой до обеда,пока наши все не заснут) вот жизнь то..)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да тяжёлый ритм жизни.
В демократических странах.
Может ещё не аклиматизировался, и по нашему времени живёт.
В Затоболовке сейчас сколько?
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра последний день.
Надо что то придумать.
Чтобы он запомнился.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитал как праздновать именины 1 декабря.
Надо посетить симпозиумы о роли...,
Посмотреть кино о роли..
Почитать книгу о роли...
Скучно то как.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4435
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
8 утра снова в бой до обеда,пока наши все не заснут) вот жизнь то..)

Специфика работы такая. Мы заботимся о качестве сервиса, у вас я думаю - также. Основные плановые работы на важных узлах проводим ночью. Особенно корпоративный сектор - они не любят перебои интернета днем. Частникам интернет нужен вечером. Я свои 8 часов в сутки сплю, но не всегда - подряд ))
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4056
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980: А бомжи по вашему не люди?У одних фарш 2-3 летней давности(как вы писали)изьяли и выкинули в помойку,не подумав чё бомжи сьедят?

Лили, с каких пор, такая забота о бомжах?
А как же "братья" наши меньшие? Может сначала биоотходы в корм перерабатывать? ;-)
Бомж конечно тоже человек. Но как и любой другой, сам должен же выбирать, что употребляет.
А вот кошки и собаки бездомные этого выбора, да и понимания не имеют :-x
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6247
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Специфика работы такая.

На всю затоболовку один сантехник.
Адский труд.
Только успевай на порывы ездить.
Днём и ночью.
Да ещё тут восемь часов писать.
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