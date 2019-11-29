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§ NG.kz
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев на встрече с депутатами Мажилиса Парламента РК отметил, что за последние четыре года цены на продовольственные товары выросли на 37%, на непродовольственные – на 42%.
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§ maxsaf
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4431
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сливочное масло– 51%

Это из-за мирового финансового кризиса? :-o
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§ drakon
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это из-за мирового финансового кризиса?

Ну, ясное дело. В Мире - кризис.
Только об этом никто - не знает... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4431
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Это цена по акции.))) Нормальная дешевле ))
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§ drakon
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

По сравнению с 2015 годом цены значительно выросли: детская одежда – на 52%, верхняя одежда – 43%, говядина – 50%, сыр – 50%, хлеб – 49%, картофель – 30%, сливочное масло– 51%, кондитерские изделия – 53%.

Вот - пожалуйста. Тимур - говорит... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4431
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну можно же как Добринцофф покупать сам у себя за 0 тенге. Маркс даже не догадывается, что можно даже платить за это самому себе. )) :lol:
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§ ACROS
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
ACROS


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Сообщений: 24
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.11.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потому что нет РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, то есть те производств который создают ПЕРВИЧНЫЕ ТОВАРЫ с ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ. Открывающиеся каждый день - бутики, магазинчики, кафешки, рестораны и прочие забегаловки, типа даже оранжевого "Апельсина" открывшего в Затаболовке - это все предприятия которые просто-напросто ПЕРЕКАЧИВАЮТ, (однажды произведенные ДЕНЬГИ в отраслях которые создавали ТОВАР), от одного кармана в другой уже ОБЕСЦЕННЕНЫЕ ДЕНЬГИ. Реально они же ничего не производят.На одном РЕАЛЬНОМ ТЕНГЕ ( производственном) сидят шесть ОБЕСЦЕННЕНЫХ ТЕНГЕ( ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫХ). Поэтому и нет РАЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ населения. Этот мыльный пузырь когда то лопнет.Свою лепту вносят и алчные и ненасытные частные банки со своими нереально высокими процентами.Где то 50% кредитов изначально НЕВОЗВРАТНЫЕ, но банкам что бы не просто существовать, но и ЖИРОВАТЬ , хватает и половина выданных и возвращенных кредитов с высокими процентными ставками. "...Кто у нас сидит в первом ряду: ЗАУСКЛАД, ТУАРОВЕД, ми пилюём на простого инженера"....А.Райкин.
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§ Добринцофф
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6828
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.11.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Потому что нет РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, то есть те производств который создают ПЕРВИЧНЫЕ ТОВАРЫ с ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

США-экономически развитая супердержава со своим высокоразвитым производством и что толку,у них население закредитованно больше чем наше ,при этом у Америки самый большой госдолг в мире и каждую минуту долг увеличивается примерно на 2 млн. долларов.
Ну и что теперь скажете,что не так с Америкой?
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§ Добринцофф
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6828
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.11.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может просто надо жить по средствам,ведь берешь чужие и на время ,а отдаёшь свои и навсегда.Да ещё и с процентами.
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§ Я
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 29.11.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
нет РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

"говядина – 50%, сыр – 50%, хлеб – 49%, картофель – 30%, сливочное масло– 51%, кондитерские изделия – 53%."
Кто же это производит ?
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§ Я
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 29.11.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
отдаёшь свои

Но удорожание значительно перекрывает % банка
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* elektron
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
"говядина – 50%, сыр – 50%, хлеб – 49%, картофель – 30%, сливочное масло– 51%, кондитерские изделия – 53%."Кто же это производит ?

Это то да. Только цыффарки эти, процент роста цены, если что ;-)
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