ACROS Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это... #6





(Пользователи) Сообщений: 24

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 14:48 Потому что нет РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, то есть те производств который создают ПЕРВИЧНЫЕ ТОВАРЫ с ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ. Открывающиеся каждый день - бутики, магазинчики, кафешки, рестораны и прочие забегаловки, типа даже оранжевого "Апельсина" открывшего в Затаболовке - это все предприятия которые просто-напросто ПЕРЕКАЧИВАЮТ, (однажды произведенные ДЕНЬГИ в отраслях которые создавали ТОВАР), от одного кармана в другой уже ОБЕСЦЕННЕНЫЕ ДЕНЬГИ. Реально они же ничего не производят.На одном РЕАЛЬНОМ ТЕНГЕ ( производственном) сидят шесть ОБЕСЦЕННЕНЫХ ТЕНГЕ( ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫХ). Поэтому и нет РАЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ населения. Этот мыльный пузырь когда то лопнет.Свою лепту вносят и алчные и ненасытные частные банки со своими нереально высокими процентами.Где то 50% кредитов изначально НЕВОЗВРАТНЫЕ, но банкам что бы не просто существовать, но и ЖИРОВАТЬ , хватает и половина выданных и возвращенных кредитов с высокими процентными ставками. "...Кто у нас сидит в первом ряду: ЗАУСКЛАД, ТУАРОВЕД, ми пилюём на простого инженера"....А.Райкин.