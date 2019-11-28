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≡ Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37398
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возвращаясь к вопросу о безответственности и расточительстве местного акимата, всплывают небезынтересные факты деятельности городской администрации.
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* elektron
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
В доверительное управление сельский водовод - на основании конкурса можно. Тут речь же об элементе энергоснабжения, подключаемого к сети.

Вот тут совсем ничего не понятно. Вот в Германии, я ежегодно меняю поставщика эл. энергии (кто дешевле, тот и поставляет) из десятков. Просто у всех одни обязательства, правила и нормы. Кто дешевле, то и рожей вышел. А за не уплату и отключить могут, многомесячную. Но тем же законодательством регулируется, что питьевая вода, являясь объектом жизнеобеспечения человека, не может быть отключена даже за неуплату (хотя на сегодня утверждать не буду, законы меняются). Не увязываются или законы, или ещё что. И поставщик один, без выбора (по воде и цене). :-x

[Исправлено: elektron, 28.11.2019 - 21:09]
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§ Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


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Сообщений: 327
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.11.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
я ежегодно меняю поставщика эл. энергии (кто дешевле, тот и поставляет)

Есть энергопередающие (принадлежат сети, трансформаторы, подстанции и т.д.), есть энергоснабжающие (снабжение, договорная работа, счётчики, приём платежей и т.д.) организации. Как бы передающая только транспортирует по сетям, а реализует снабжающая и рассчитывается с передающей. Тут такая система, которая действительно бы имела смысл в такой ситуации, как описываете - передающая одна, а поставщика выбираете каждый год - кто дешевле. Ну у нас это не Германии же))) Поэтому они у нас разделили по сути одного монополиста на двух. В Рудном, например, одни и те же люди оформлены и там, и там. Затраты на содержание всего включаются в тариф и туда, и туда и т.д..
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§ Дантист
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Дантист


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Сообщений: 611
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 29.11.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Самое интересное, что в городе он не живет, наверное после видео которое повергло в шок всю Костанайскую область

"А ты личную шерсть с государственной не путай" -Кавказская пленница. Больше крыть нечем?
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§ abaika95
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2037
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Самое интересное, что в городе он не живет, наверное после видео которое повергло в шок всю Костанайскую область!//




Личное на то и личное,общественное на то и общественное,эти два понятия лучше не скрещивать.
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§ Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.11.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Дантист

А это, вероятно, чекисты активизировались, которые и стоят за организацией ряда преступлений в отношении меня, что уже давно подтвердилось. Дальше активность свою повысят, в ответ на мою)))) Да и тем более моя активность направлена по отношению к братику их шефа из облдепартамента))) Это всё всегда предсказуемо и ожидаемо, думают, сейчас распинаться начну, что-то кому-то объяснять, а этого не будет. Скажу одно - возбуждено 11 уголовных дел, где я признан потерпевшим, ряд уголовных дел находится на контроле Службы уголовного преследования Генпрокуратуры.

А крыть им действительно нечем. Чем можно крыть конкретные факты деятельности рудненской ОПГ? У меня все дела одно к одному - везде противники непростые, и так с января 2017 года. В Рудном действует ОПГ, сросшаяся с органами власти и управления, и подтверждений тому бесчисленное множество.

Так и тут вот пример с конкретно этой подстанцией. В 2015 году построили и до сих пор в носу ковыряют. Факты бесхозяйственности преданы огласке в подтверждение того, что утверждения о рудненском "хозяйственнике" - это откровенная лажа. В ответ - ролики и просрочка)))) В общем уровень у них такой.
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§ abaika95
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
abaika95


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Сообщений: 2037
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В ответ - ролики и просрочка))//



Ну ролики это не интересно а вот про просрочку можете рассказать?) Какая блин уголовка на вас висит?)

Не провокация,просто раз озвучена тема надо разъяснить народу,мало ли кто-нибудь реально поверит что вы рецидевист)
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§ Сталкер
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.11.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
просто раз озвучена тема надо разъяснить

Так разъяснялось и ни раз... Писал сколько. Возвращаться к этим избитым и "заезженным пластинкам" не буду (тут не обо мне и отношении кого-либо ко мне, тут вот про подстанцию вроде как и трутней из акимата Рудного). От того, что я плохой и сякой, судимости не имеющий, акимат то от этого лучше не станет и подстанция брошенная вдруг не брошенной не окажется))))))

[Исправлено: Сталкер, 29.11.2019 - 17:37]
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§ kbkz1980
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
kbkz1980


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Сообщений: 4475
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.11.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

Ну вот,подкорректировали свой текст.
У меня вопросы были-вы юрист
И после изьятия просрочки
Прям под дурочка закосили-выкинули.
А как положено с правовой точки?
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§ midzhe
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
midzhe


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Сообщений: 9
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 29.11.19 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сталкер после видео "бауржан-бахытжан" мне показалось что вы стоновитесь как муха из двк сами себя дискридитируете, глаголите откуда то. теряете доверие...
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§ Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.11.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ну вот,подкорректировали свой текст.

Сначала ответил, потом подумал - и решил, зачем давать пищу троллям и забалтывать саму тему ерундой какой-то)))

Цитата:
kbkz1980:
Прям под дурочка закосили-выкинули. А как положено с правовой точки?

Кому интересно, ответы уже давал. Вроде бы подробно на этот вопрос на сайте КМБПЧиСЗ было.
Согласно Экологическому кодексу, запрет на утилизацию пищевой продукции через централизованную систему сбора коммунальных отходов (проще говоря, через баки), в Казахстане вводится только с 2021 года. До этого пищевая продукция или пищевые отходы (по определению отходами является просроченная продукция) выбрасывается в общем порядке. На этот счёт есть кучу разъяснений Минздрава (по линии СЭС) и Минэнерго (по линии экологии).
В органах госсанэпиднадзора есть их внутриведомственные правила утилизации всего того, что именно они изымают, на них же они и распространяются - или на специальном полигоне захоранивают или уничтожают методом сжигания в печах или пускают на вторичную переработку в определённых случаях. Но это их правила. Для всех остальных без них - до 2021 года, как сейчас...
Всё сделано было как раз как и положено и акт составлен с описью просрочки и подписан материально ответственным лицом магазина, обязанным следить за сроками реализации продукции, в котором прямо указали - утилизация проводится через централизованную систему сбора коммунальных отходов...
Так что под дурочка никто не косил, не надо выдавать желаемое за действительное)))
И думаю больше бессмысленно отвечать на посторонние вопросы, не относящиеся к теме, так как просрочка никакого отношения к подстанции точно не имеет)))) А то Абайка начал - что-то не подумал и начал что-то кому-то объяснять...
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§ Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.11.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
midzhe:
"бауржан-бахытжан"

Чем плох вопрос "Бауржан - Бахытжан?"...)))) Вопрос как вопрос. Прям спросить уже нельзя, большинство то слышит Бауржана :lol:

Да даже если Искаков говорил действительно "Бахытжан", чего лично я никак не исключаю (хоть и слышу там "Буаржан"), электроподстанция не окажется вовремя подключенной к сетям, так как быда брошена ещё в 2015 году, да и колесо от этого, уверяю, тоже не закрутится, и в бюджет сотни стыренных мильёнов никак не возвратятся :lol: :lol:
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§ midzhe
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
midzhe


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 13.08.18
Отправлено: 29.11.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и ещё зачем писать об этом в везде ещё и нг в эту кашу впутываете. как юрист думаю использовать для этого сайт переписки с госорганами - пишите на верх во все инстанции. пишите. пишите. вы же умеете. но зачем сюда? а там глядите изучат определят что да как и примут решение - верное.
а тут глагольствовать мне кажется это просто самопиаром попахивает или действительно попыткой востановить утраченный авторитет после того резонансного видео материала
"тщеславие" мой самый любимый грех - мне пришла такая мысль когда я вижу новости за вашим авторством
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* elektron
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.11.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
midzhe:
ещё и нг в эту кашу впутываете.

Что Вы так за НГ переживаете? Не маленькие, сами разберутся.
Я например с удовольствием "Сталкера" читаю. Не сочтите за рекламу.
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§ Сталкер
Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.11.19 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
midzhe:
midzhe

Какие средства и как использовать - зависит от ситуации. Пишется не только в "НГ" же. Сюда пишется не просто так, общественный резонанс делает своё дело. а что собственно значит впутывать "НГ"? Это же СМИ. Они сами вполне в состоянии разрешить вопрос - куда им впутываться, а куда нет - чай не дети малые же там у них в редакции)))

Цитата:
midzhe:
после того резонансного видео материала

Нуууу... Опять двадцать пять. Вроде как работал в текущем режиме, какими делами с 2017 года занимался, всё так и продолжаю. Причём всегда работал в контакте со СМИ, до смерти Сергея Петренко - всегда с ним работал и публиковались все материалы в "ХД". Огласка в СМИ ряда дел просто необходима, стал писать сюда. Никогда "в тихушку" не работал, да и не собираюсь (как к этому относиться дело лично каждого, но мои методы работы неизменны, такими и остались сейчас).

А вообще по резонансному материалу и следствие провели и выяснили всё что ли - что за ролик, кто там, что там? Вам показали и всё понятно что ли? И в голову вопросы не закрались - что это вообще, с чего бы такие ролики и, главное, зачем?))) Меня вот просто такой ерундой не возьмёшь если что, не идиот вроде, давным давно понял, чем стал заниматься и с кем связался)))
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§ abaika95
Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном почти 5 лет стоит брошенной и неохраняемой
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2037
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 19:34
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