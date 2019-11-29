berkut_1973 Re: Сколько экономит бюджету в год светодиодное уличное... #3





(Пользователи) Сообщений: 10

Регистрация: 22.12.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:02 К примеру по Фёдоровке убрали фонари ДРЛ с железобетонными опорами , и установили светодиодные фонари на шестигранных оцинкованных опорах . Там уже часть опор уже согнута , так как установлены неправильно , и третья часть фонарей уже не горит , так как видно по госсзакупкам установили дешёвые китайские фонари . Кому мешали те железобетонные опоры , и фонари которые годами освещали ?