Сталкер Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном... #28





(Полноправные пользователи) Сообщений: 327

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:18 Цитата: midzhe:

midzhe

Какие средства и как использовать - зависит от ситуации. Пишется не только в "НГ" же. Сюда пишется не просто так, общественный резонанс делает своё дело. а что собственно значит впутывать "НГ"? Это же СМИ. Они сами вполне в состоянии разрешить вопрос - куда им впутываться, а куда нет - чай не дети малые же там у них в редакции)))



Цитата: midzhe:

после того резонансного видео материала

Нуууу... Опять двадцать пять. Вроде как работал в текущем режиме, какими делами с 2017 года занимался, всё так и продолжаю. Причём всегда работал в контакте со СМИ, до смерти Сергея Петренко - всегда с ним работал и публиковались все материалы в "ХД". Огласка в СМИ ряда дел просто необходима, стал писать сюда. Никогда "в тихушку" не работал, да и не собираюсь (как к этому относиться дело лично каждого, но мои методы работы неизменны, такими и остались сейчас).



А вообще по резонансному материалу и следствие провели и выяснили всё что ли - что за ролик, кто там, что там? Вам показали и всё понятно что ли? И в голову вопросы не закрались - что это вообще, с чего бы такие ролики и, главное, зачем?))) Меня вот просто такой ерундой не возьмёшь если что, не идиот вроде, давным давно понял, чем стал заниматься и с кем связался)))