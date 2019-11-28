|Цитата:
kbkz1980:
Ну вот,подкорректировали свой текст.
Сначала ответил, потом подумал - и решил, зачем давать пищу троллям и забалтывать саму тему ерундой какой-то)))
Цитата:
kbkz1980:
Прям под дурочка закосили-выкинули. А как положено с правовой точки?
Кому интересно, ответы уже давал. Вроде бы подробно на этот вопрос на сайте КМБПЧиСЗ было.
Согласно Экологическому кодексу, запрет на утилизацию пищевой продукции через централизованную систему сбора коммунальных отходов (проще говоря, через баки), в Казахстане вводится только с 2021 года. До этого пищевая продукция или пищевые отходы (по определению отходами является просроченная продукция) выбрасывается в общем порядке. На этот счёт есть кучу разъяснений Минздрава (по линии СЭС) и Минэнерго (по линии экологии).
В органах госсанэпиднадзора есть их внутриведомственные правила утилизации всего того, что именно они изымают, на них же они и распространяются - или на специальном полигоне захоранивают или уничтожают методом сжигания в печах или пускают на вторичную переработку в определённых случаях. Но это их правила. Для всех остальных без них - до 2021 года, как сейчас...
Всё сделано было как раз как и положено и акт составлен с описью просрочки и подписан материально ответственным лицом магазина, обязанным следить за сроками реализации продукции, в котором прямо указали - утилизация проводится через централизованную систему сбора коммунальных отходов...
Так что под дурочка никто не косил, не надо выдавать желаемое за действительное)))
И думаю больше бессмысленно отвечать на посторонние вопросы, не относящиеся к теме, так как просрочка никакого отношения к подстанции точно не имеет)))) А то Абайка начал - что-то не подумал и начал что-то кому-то объяснять...