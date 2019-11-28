Сталкер Re: Построенная за бюджетный счёт электроподстанция в Рудном... #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 324

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:12 Цитата: Дантист:

Дантист

А это, вероятно, чекисты активизировались, которые и стоят за организацией ряда преступлений в отношении меня, что уже давно подтвердилось. Дальше активность свою повысят, в ответ на мою)))) Да и тем более моя активность направлена по отношению к братику их шефа из облдепартамента))) Это всё всегда предсказуемо и ожидаемо, думают, сейчас распинаться начну, что-то кому-то объяснять, а этого не будет. Скажу одно - возбуждено 11 уголовных дел, где я признан потерпевшим, ряд уголовных дел находится на контроле Службы уголовного преследования Генпрокуратуры.



А крыть им действительно нечем. Чем можно крыть конкретные факты деятельности рудненской ОПГ? У меня все дела одно к одному - везде противники непростые, и так с января 2017 года. В Рудном действует ОПГ, сросшаяся с органами власти и управления, и подтверждений тому бесчисленное множество.



Так и тут вот пример с конкретно этой подстанцией. В 2015 году построили и до сих пор в носу ковыряют. Факты бесхозяйственности преданы огласке в подтверждение того, что утверждения о рудненском "хозяйственнике" - это откровенная лажа. В ответ - ролики и просрочка)))) В общем уровень у них такой.