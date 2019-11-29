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≡ "Территория Ра" в день рождения "Ё" - как в Костанае отметили праздник в честь 7-й буквы русского алфавита		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Территория Ра" в день рождения "Ё" - как в Костанае отметили праздник в честь 7-й буквы русского алфавита
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37397
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Буква Ё много производит нехороших слов: ёкэлэмэнэ, ёшкин кот... Остальные каждый сам додумает, - представила букву "Ёё" команда "Ёлки-палки". - Ё держали в заточении. Она - распутная женщина, видите, как у неё губы накрашены.
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§ maxsaf
Re: "Территория Ра" в день рождения "Ё" -...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4431
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо и день рождения латиницы отметить, ну или не всей латиницы, а каких-то конкретных букв, чтоб никому обидно не было. Название этому мероприятию подходящее есть уже - "Морковка" :lol:
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* drakon
"Территория Ра" в день рождения "Ё" - как в Костанае отметили праздник в честь 7-й буквы русского алфавита
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
есть уже - "Морковка"

Мёрен, так переводится морковка,
на немецкий язык... :lol: :oops:
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§ maxsaf
"Территория Ра" в день рождения "Ё" - как в Костанае отметили праздник в честь 7-й буквы русского алфавита
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4431
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Saebiz - а так кажется на казахском. Хотя не точно, меняют же опять :lol:
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§ Я
Re: "Территория Ра" в день рождения "Ё" -...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 29.11.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
день рождения латиницы отметить

Вот вам и идея , чем заменить камнеметание. Или у вас библиотек нет ?
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§ abaika95
Re: "Территория Ра" в день рождения "Ё" -...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2035
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ уже междусобойчики освещает) весело однако)
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