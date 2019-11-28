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Куратор темы: yudjin
* drakon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну чего мужик, свой забор - не кронирует?

Некрасиво, как то - выглядит... :lol: ;-)
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§ alex_60
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6242
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну чего мужик, свой забор - не кронирует?


ты чего.
где ты мужика увидел?
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* drakon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17978
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
где ты мужика увидел?

Алекс, ответ в моём ком.25... :lol: :-o
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§ yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6244
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.11.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году не только рубили и косили, но и сажали:





В мае замечал, что эти посадки поливали хорошо, буквально по 2 раза в неделю, летом- редко.
Сколько из них принялось увидим в следующем году.
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§ abaika95
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2035
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм неужто?) Даже иногда в перерывах между рубкой ещё и сажают что-то?) Молодцы!) Хвалю Юджин что про такие моменты тоже не забываешь)
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