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§ NG.kz
Полицейские рейды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37397
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские рейды по магазинам с подставными лицами за алкогольными покупками - что-то нездоровое и несуразное. Я соглашусь, если эти рейды будут честны изначально
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§ Маркс
Полицейские рейды
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.11.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Там была незамезайка, тосол для залива в систему отопления в коттедже. В случае проблем с газом или со светом приходилось сливать жидкость , я просил у работника авторазборка продать такую жидкость.

Картина маслом:
Несовершеннолетние сидят под батареей в коттедже Сайлау и в пластиковые стаканчики разливают незамерзайку через кран Маевского. Сайлау потерял очки и не замечает, что уровень жидкости подходит к критическому. Хорошо, что это замечают малолетки и просят работника авторазборки добавить синюги в систему. Пока все отвлеклись на очередной тост "тормозную жидкость не пьют только трусы", в магазин заходит таинственный покупатель. Он небрит, лыс и слеп, но отчаянно молод. Покупатель просит Сайлау продать ему Эрцман нулевку, но тот без очков непроизвольно подает бутылку водки. Слепой покупатель, не замечая подвоха, прячет бутылку за пазуху и из внутреннего кармана случайно выпадает удостоверение личности.

В это время в магазин неожиданно входит за пончиками полицейский и наметанным глазом фиксирует в упавшем удостоверении год рождения и торчащее из-за пазухи горлышко бутылки. Всем лежать, кричит он, дает два предупредительных в воздух и выхватывает пистолет. От страха из подсобки рвут когти малолетки и начальник авторазбора, забывая 11 пластиковых двухлитровок с синюгой. Через несколько секунд прибывает наряд с мигалками и крутит руки ничего не понимающему Сайлау. Лысого небритыша берут в качестве свидетеля, бутылку водки полиция выпивает, а вместо нее в качестве улики подсовывают Дербес классический.

Следствие никак не может понять, где в этом деле реальность, а где передача "В гостях у сказки", поэтому главный предлагает Сайлау крутить колесо чудес и тому выпадает сектор приз. "Приз или деньги?", - спрашивает начальник. Сайлау выбирает приз, открывает коробку и получает суд, лишение лицензии и штраф 200 штук.

Конец первой серии.

[Исправлено: Маркс, 28.11.2019 - 17:14]
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§ сайлау курманов
Re: Полицейские рейды
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3296
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.11.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смейся-смейся, закон бумеранга никто не отменял, я тоже однажды посмеюсь над тобой,
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§ abaika95
Полицейские рейды
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2035
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Фото я прилагал, но Модер счёл не обязательным к публикации//




Может в комментах пропустят? Скиньте фото в момент продажи Эрзман "нулевки"

Иногда у полиции есть одна нехорошая манера,"спускать собак" на людей до этого уже попавшихся на правонарушениях, вот и тут надо разбираться
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§ таноми52
Re: Полицейские рейды
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1352
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.11.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
в магазин заходит таинственный покупатель. Он небрит, лыс и слеп, но отчаянно молод.



Гениальный сценарий!
Аплодирую!
:lol:
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§ Сталкер
Re: Полицейские рейды
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Скиньте фото в момент продажи Эрзман "нулевки"

Если что фото Сайлау выкладывал там в комментариях и также объяснял ситуацию ссылка не на мою личную страницу, для особо наблюдательных)))))
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§ abaika95
Полицейские рейды
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2035
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.11.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шикарное фото конечно) не видно ни этикетки бутылки не сам факт передачи не запечатлен,можно же сделать скрин с камеры) хотя мало ли где она у него установлена) вообщем мда...)
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§ Vit
Полицейские рейды
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.11.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непойму я все равно. Если была нулевка и камера сняла. Почему тогда оформили? Че такой беспредел что ли? Сайлау кому то из местных сильно занозил.
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§ Сталкер
Re: Полицейские рейды
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.11.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Следствие никак не может понять, где в этом деле реальность, а где передача "В гостях у сказки"

Сейчас этот вопрос разъяснит девяносто пятый, поскольку он ранее замечал, как полицейские спускают всех собак! :lol:
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§ Lex
Re: Полицейские рейды
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 29.11.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вляпался в общем Сайлау и судя по всему основательно. Апеляха навряд ли поможет, судя по прочитанному. Очки на лбу не нашел- это конечно треш. Может есть смысл их на супер клей приклеить, раз такая каша понеслась?
Уже не первый раз слышу про рейды с щиглами, которые выглядят под 40. Знал одного в своё время, мне на тот момент было 16, тому 12 или 14. Выглядел на 20, борода полноценная росла уже. Но тупой был как валенок. Магазин "Зелёный" как-то обходят эти рейды. Поп его осветил или проходя мимо в погонах зрение падает под 0.
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§ Маркс
Полицейские рейды
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.11.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Магазин "Зелёный" как-то обходят эти рейды. Поп его осветил или проходя мимо в погонах зрение падает под 0.

Просто есть такая команда - "Очки снять! Раз-два!". Подается только в определенных местах, в определенное время или в определенных условиях.
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