Цитата: сайлау курманов:

У моих знакомых сноха перебежала к богатому , ну тот кому джип подарили

Я вот так с девушкой дружил одной это было 10 лет назад где-то ну и потом расстался.Через год смотрю она с ботаником гуляет деревенским и потом замуж за него вышла.Ну и что вы думайте год даже с ним не прожила развелась.Я ее потом встречаю и спрашиваю ну и чем он был лучше меня и вы знаете что она ответила а то что у него машина есть.А машина та старенькая Ауди 80.А то что он сидевший в местах не столь отдаленных да еще алкаш это не важно.Главное у него машина есть.