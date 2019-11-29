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§ NG.kz
Сколько экономит бюджету в год светодиодное уличное освещение в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37397
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3% всех уличных фонарей в стране переведены на светодиодное освещение. Об этом на II Международном форуме энергосбережения сообщил председатель правления АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения" Бауржан Смагулов.
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§ maxsaf
Re: Сколько экономит бюджету в год светодиодное уличное...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4431
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ежегодной экономией в данном сегменте стало почти 500 миллионов тенге.

А во сколько обошлось перевести 33% освещения на светодиоды?
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§ Дантист
Re: Сколько экономит бюджету в год светодиодное уличное...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 29.11.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономит электроэнергию да, согласен. Но по деньгам никакой экономии нет, поскольку срок службы светодиодных светильников меньше срока окупаемости. И только у наиболее лучших (и дорогих) образцов только начинает приближаться к нему.
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§ berkut_1973
Re: Сколько экономит бюджету в год светодиодное уличное...
berkut_1973


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 22.12.12
Отправлено: 29.11.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К примеру по Фёдоровке убрали фонари ДРЛ с железобетонными опорами , и установили светодиодные фонари на шестигранных оцинкованных опорах . Там уже часть опор уже согнута , так как установлены неправильно , и третья часть фонарей уже не горит , так как видно по госсзакупкам установили дешёвые китайские фонари . Кому мешали те железобетонные опоры , и фонари которые годами освещали ?
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