Цитата: maxsaf:

Вы так и не поняли? Бегать никуда не надо. Акционные цены и есть реальные. Доступные всегда, потому что акции другие. И не только для меня или доярок. Для всех.

Если это постоянная цена на масло, то это может означать:

1. Это не масло.

2. Канадцы придумали новую технологию, по которой это масло из молока получают в пропорции 1:1.

3. Это масло является побочным продуктом производства чего-то более ценного.

4. Это масло продают в другие страны по более высоким ценам, снижая цены у себя (маловероятно).

5. Это масло делают в нечеловеческих условиях африканские рабы.

6. Незаконное использование магии в Канаде.