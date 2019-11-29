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§ NG.kz
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев на встрече с депутатами Мажилиса Парламента РК отметил, что за последние четыре года цены на продовольственные товары выросли на 37%, на непродовольственные – на 42%.
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* maxsaf
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сливочное масло– 51%

Это из-за мирового финансового кризиса? :-o
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§ drakon
Re: Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17975
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это из-за мирового финансового кризиса?

Ну, ясное дело. В Мире - кризис.
Только об этом никто - не знает... :lol: :oops:
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* maxsaf
Тимур Кулибаев о росте объёма потребительских кредитов: Это бомба замедленного действия
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Это цена по акции.))) Нормальная дешевле ))
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