Yorik Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае #108





(Полноправные пользователи) Сообщений: 791

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:41 Цитата: maxsaf:

Я могу масло купить по цене 2.97

Как уже писал - мне не очень интересна эта информация, но для приличия отвечу - я рад за Вас, на здоровье.

Что и по какой цене покупаю я - не должно Вас никоим образом задевать, разве нет?

Повторюсь специально для Вас: решили сравнивать - сравнивайте корректно, яблоки с яблоками. А выдавая акционное снижение за регулярную цену (и не сказав об этом) выглядите не так красиво как могли бы