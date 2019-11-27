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≡ Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил "НГ" заведующий сектором по работе со стабилизационным фондом АО "СПК Тобол" Азат КУРКЕМБАЕВ, общий объём продукции для ярмарки из стабилизационного фонда составит 40 тонн. Рекомендуемые цены - здесь.
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могу хоть круглый год фотки скидывать ))
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Завтра - будет в другом.

Через дорогу ))
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А у вас- последняя ярмарка...

А вдруг - нет :lol:
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* Yorik
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 791
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.11.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я могу масло купить по цене 2.97

Как уже писал - мне не очень интересна эта информация, но для приличия отвечу - я рад за Вас, на здоровье.
Что и по какой цене покупаю я - не должно Вас никоим образом задевать, разве нет?
Повторюсь специально для Вас: решили сравнивать - сравнивайте корректно, яблоки с яблоками. А выдавая акционное снижение за регулярную цену (и не сказав об этом) выглядите не так красиво как могли бы :-)
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
решили сравнивать - сравнивайте корректно

Ничего такого я не решил. Я говорю, почем покупаю масло. Всегда, в любое время. ))
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
я рад за Вас, на здоровье.

Спасибо. Вам не могу к сожалению такого пожелать - не знаю же что вы кушаете. Да и не важно, насколько я понял. Главное же сравнивать а не кушать ))
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