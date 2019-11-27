Yorik Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае #98





(Полноправные пользователи) Сообщений: 791

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:18 Цитата: maxsaf:

предупредил

Может спасибо еще сказать? Еще раз - не преувеличивайте свою значимость. Теперь можете даже обижаться

А ларчик просто открывается, и в своем комменте №94 я вполне популярно и доступно это разъяснил. Сколько Вы платите за масло, какие Вы хотите выводы из этого сравнения вообще сделать, к каким выводам подвести и т.п. - мне лично безразлично, честно. Я лишь за то, чтобы яблоки сравнивали с яблоками, то бишь - за корректное сопоставление. В данном конкретном случае - акционная цена (со снижением) у Вас сравнивается с регулярной у нас, что не есть корректно. Именно на это я и указал. Еще разъяснения нужны или уже достаточно понятно?