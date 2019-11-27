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≡ Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.11.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил "НГ" заведующий сектором по работе со стабилизационным фондом АО "СПК Тобол" Азат КУРКЕМБАЕВ, общий объём продукции для ярмарки из стабилизационного фонда составит 40 тонн. Рекомендуемые цены - здесь.
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§ kbkz1980
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.11.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи форумчане!
Я признаю-это Масло настоящее!
Как не оценить сей манёвр
Канадец 8.17 утра(ни кушамши ни писамши) Побежал в магаз,чёб сделать фото!
:lol: :lol: :lol:
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Это то же самое фото, только не кадрированное по краям с целью не допустить рекламу. :lol: магаз то закрыт в 8.17 :lol: :lol: рыбка, крючок, лужа )))
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Я признаю-это Масло настоящее!

Бывает ;-)
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Как не оценить сей манёвр Канадец 8.17 утра

Фото сделано 14 ноября, эта инфа есть в метаданных к файлу. Хотя кому я говорю... :lol: :lol: :lol:
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* Yorik
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Yorik


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Сообщений: 791
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.11.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Бывает

Как говорится - доверяй, но проверяй;-)
Крупнейшая сеть супермаркетов/гипермаркетов в Северной Америке (да и в мире) Walmart сей продукт, который вызвал такие баталии, продает конкретно в Канаде по цене в два раза выше однако:


Так что картинка несколько иная. Есть этот продукт и на сайтах некоторых других канадских сетей (гугл в помощь), но нигде нет цены 2,97. Делаем вывод - это акционная цена, не постоянная. Возможно - это новинка в данной сети, и проводится долговременная промоподдержка, или еще что - но цена нерегулярная. Косвенно об этом свидетельствует и то, что других марок натурального масла по такой цене навскидку не нашел...
Продолжаем обсуждение :lol:

[Исправлено: Yorik, 29.11.2019 - 11:57]
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Зря вы в это ввязываетесь. Не потянете ))
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* Yorik
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 791
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.11.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зря вы в это ввязываетесь. Не потянете

А Вы смешной(с)
Во-первых, что я "потяну" а что нет - определю точно без Вас, не преувеличивайте свою значимость (без обид;-)).
А во-вторых - есть факты, а есть словоблудие. Как правило, за отсутствием первых приходится заниматься вторым. Выбираете эту стратегию?
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Дело ваше, я предупредил. Вы скинули сайт. Я скинул фотку масла, которое сейчас в холодильнике лежит. Цену назвал, фото прилагается. Вопрос ваш в чем? Почему я не плачу столько, сколько на сайте, а плачу столько, сколько указано на ценнике? )) :lol:
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* Yorik
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 791
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.11.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
предупредил

Может спасибо еще сказать? Еще раз - не преувеличивайте свою значимость. Теперь можете даже обижаться :-)
А ларчик просто открывается, и в своем комменте №94 я вполне популярно и доступно это разъяснил. Сколько Вы платите за масло, какие Вы хотите выводы из этого сравнения вообще сделать, к каким выводам подвести и т.п. - мне лично безразлично, честно. Я лишь за то, чтобы яблоки сравнивали с яблоками, то бишь - за корректное сопоставление. В данном конкретном случае - акционная цена (со снижением) у Вас сравнивается с регулярной у нас, что не есть корректно. Именно на это я и указал. Еще разъяснения нужны или уже достаточно понятно? ;-)
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:

Да, нужны. Я могу масло купить по цене 2.97 - 365 дней в году. А вы? :lol:
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
мне лично безразлично, честно

Мне безразлично, что и с чем вы сравниваете, пока я ем масло за 2.97 ))
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§ kbkz1980
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.11.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясно.Масло настоящее,просто покупал по уценке.Спасибо Yorik.
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§ kbkz1980
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.11.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
пока я ем масло за 2.97 )

Вот именно пока
Пока акция в магазе :lol:
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* maxsaf
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4419
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.11.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вот именно пока Пока акция в магазе

Эта цена доступна всегда. Акционная - на сайте))
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§ drakon
Какими будут цены на последней сельскохозяйственой ярмарке этой осени в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17975
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.11.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пока акция в магазе

Завтра - будет в другом.
А у вас- последняя ярмарка... :lol: :oops:
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