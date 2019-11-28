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§ NG.kz
Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию подчиненных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Олжас Бектенов рассказал, когда и кто из руководителей госорганов должен подавать в отставку за коррупцию подчиненных.
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§ drakon
Re: Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17972
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что? Ждём первой отставки,акимов.
Если Токаев её - Примет... 8-) :-o
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§ Сабыр
Re: Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто тогда останется??
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§ Coopidon
Re: Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что!?
Отличная новость!
Вот только мне интуиция подсказывает, что попадать будут не все, а только не самые шустрые из руководителей.
:-x
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§ ACROS
Re: Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 28.11.19 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот заместитель говорит: "обязан подавать в отставку"; второй Президент говорит: "должен подать в отставку" - насколько я знаю, это уже было при первом Президенте, который сейчас работает Елбасы, но никто из первых руководителей при первом Президенте не подавал в отставку. Так как теперь ОНИ будут делать: ДОЛЖЕН или ОБЯЗАН. Де жа въю. Запаситесь поп корном.
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§ maxsaf
Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию подчиненных
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4402
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
попадать будут не все, а только не самые шустрые из руководителей.

Замы?
:lol:
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§ Coopidon
Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию подчиненных
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.11.19 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Замы?

И они тоже...


:-o
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§ сайлау курманов
Re: Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3296
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.11.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если премьера возьмут, что-то трудом верится на такой сценарий
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