ACROS Re: Кто и когда должен подавать в отставку за коррупцию... #4





(Пользователи) Сообщений: 22

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 22:48 Этот заместитель говорит: "обязан подавать в отставку"; второй Президент говорит: "должен подать в отставку" - насколько я знаю, это уже было при первом Президенте, который сейчас работает Елбасы, но никто из первых руководителей при первом Президенте не подавал в отставку. Так как теперь ОНИ будут делать: ДОЛЖЕН или ОБЯЗАН. Де жа въю. Запаситесь поп корном.